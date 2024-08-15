Викладач кінологічного центру за 21 тис. євро обіцяв організувати переправлення ухилянта

Працівники ДБР спільно з управлінням внутрішньої безпеки Держприкордонслужби викрили посадовця Кінологічного навчального центру на Львівщині, який хотів налагодити канал переправлення чоловіків за кордон. Він отримав 21 тис. євро через посередника за переправлення військовозобов’язаного через кордон поза межами пунктів пропуску на Закарпатті.

Як розповіли в ДБР Львівщини та прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, на початку липня цього року посадовець запропонував мешканцю Львівської області за 21 тис. євро перевести його через державний кордон. Велику суму посадовець пояснив терміновістю та складністю завдання. Він також пообіцяв посприяти у виїзді до Європи його знайомим.

«За планом, клієнт повинен був самостійно добратися до міста Чоп на Закарпатті, звідки, поки не встановлені супроводжуючі, мали переправити його в пішому порядку поза межами пунктів пропуску. Посадовець порадив чоловікові взяти з собою придатні для походів одяг та взуття», – йдеться в повідомленні ДБР.

Прикордонника затримали за переправлення ухилянта

Передачу грошей посадовець призначив 11 серпня поблизу автовокзалу у Львові. Забрати кошти попросив свого знайомого, який не був обізнаний зі злочинною схемою. Після отримання коштів від посередника посадовця затримали правоохоронці. Йому повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років. Суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести 245 тис. грн застави. Слідчі встановлюють інших причетних до схеми осіб.

Правоохоронці не розголошують посаду та прізвище затриманого. За даними ZAXID.NET, підозрюваним виявився начальник фізичної підготовки і спорту – старший викладач групи бойової та спеціальної підготовки Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України Павло Петрань.