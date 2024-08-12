Ще десятки фактів перебувають на розгляді комісії

В Україні строком на три місяці відключили від системи «Шлях» 10 перевізників. Таке рішення пов’язане із системними порушеннями військовозобов’язаними правил перетину державного кордону. Про це у понеділок, 12 серпня, повідомили у пресслужбі «Укртрансбезпеки».

Рішення ухвалили згідно з постановою кабінету міністрів №57 від 27 січня 1995 року. Від системи «Шлях»строком на три місяці відключили таких перевізників:

ФОП Стадник Валерій Олексійович;

ФОП Соляник Людмила Володимирівна;

ФОП Постільга Степан Віталійович;

ФОП Пономаренко Віталій Анатолійович;

ФОП Локаткіна Катерина Володимирівна;

ФОП Левко Михайло Васильович;

ФОП Жигаленко Ігор Володимирович;

ФОП Вітенко Ігор Дмитрович;

ТОВ «ДМ-ТЛК»;

ТОВ «ГУД КАРС».

«За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у пресслужбі «Укртрансбезпеки», наразі на розгляді комісії перебуває ще десятки фактів зловживання внесенням до системи «Шлях». Після перевірки цієї інформації, комісія ухвалить рішення щодо кожного випадку. До складу комісії Укртрансбезпеки увійшли представники: міністерства відновлення, Державної регуляторної служби, представник Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.