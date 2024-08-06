На Волині судитимуть 49-річного жителя міста Камінь-Каширський, який уможливив виїзд за кордон для 17 військовозобов’язаних. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомила 6 серпня прокуратура Волинської області.

За даними слідства, уже судимий за такий злочин підприємець, який має ліцензію на здійснення міжнародних пасажирських перевезень, вносив неправдиві дані про чоловіків призовного віку до інформаційної системи «Шлях» як водіїв установи.

Із квітня 2022 року по червень 2023 року він забезпечив виїзд до країн Євросоюзу для 17 ухилянтів.

«Зауважимо, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення перевізником аналогічних злочинів у 2022 році уже перебуває на розгляді в суді», – повідомили в прокуратурі.

Слідчі оголосили 49-річному зловмиснику про підозру в неодноразовому незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч.ч.1, 2 ст. 332 ККУ). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Додамо, що у квітні 2024 року волинські правоохоронці затримали двох прикордонників, які не внесли інформацію у базу даних про перетин кордону 207 чоловіків, а наприкінці липня 2024 року поліцейські викрили 33-річного жителя Луцька, який уможливив виїзд за кордон для 278 військовозобов’язаних.