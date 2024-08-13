Організатором втечі ухилянтів виявився торговець вживаними авто

СБУ затримала 51-річного мешканця Львова за організацію незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Організатора затримали на гарячому під час отримання 19 тис. євро.

Як розповіли у вівторок, 13 серпня, в СБУ Львівщини, 51-річний комерсант з Львівщини організував незаконне переправлення для потенційного призовника поза межами встановлених пунктів пропуску. Після чого втікач мав змогу безперешкодно покинути територію України.

«Вартість таких послуг зловмисник оцінив у 19 тис. євро з особи. Правоохоронці затримали його на гарячому після отримання всією суми неправомірної вигоди», – розповіли в СБУ.

Переправника ухилянтів затримали на гарячому під час передачі грошей

Під час обшуків у затриманого вилучили чорнові записи з доказами протиправної діяльності, а також 3600 доларів, походження яких встановлюється.

Затриманому вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч.3 ст.332 ККУ). Суд обрав йому міру запобіжного заходу – тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Слідчі встановлюють інших можливих учасників злочинної схеми. У СБУ Львівщини уточнили ZAXID.NET, що затриманий за переправлення ухилянтів є мешканцем Львова, він займався перепродажем вживаних автомобілів.