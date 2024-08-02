Жінку затримали під час отримання 6 тис. доларів авансу

На Львівщині затримали 22-річну мешканку Самбірського району, яка за 12 тис. доларів допомагала військовозобовʼязаним чоловікам незаконно виїхати за кордон. Правоохоронці затримали жінку під час отримання авансу.

Як повідомила у пʼятницю, 2 серпня, пресслужба прокуратури, 22-річна мешканка Самбірщини налагодила нелегальний канал переправлення ухилянтів. Свої послуги вона оцінила в 12 тис. доларів. Для того, аби перетнути кордон, вона просила клієнта зібрати необхідний перелік документів, проінструктувала та назвала ціну «послуги». За домовленостями, чоловік мав доїхати автобусом до Одеси, а вже звідти потрапити до однієї із країн ЄС.

Правоохоронці затримали жінку під час отримання 6 тис. доларів авансу. Їй повідомили про підозру за ч. ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) ККУ. Невдовзі суд обере їй запобіжний захід. Також слідчі перевіряють інших можливих причетних до злочину.