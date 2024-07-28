На Львівщині судили Ореста Гуменюка за спробу незаконного перетину державного кордону України. Тепер він має заплатити 3400 грн штрафу.

Як йдеться в матеріалах справи, Орест Гуменюк 18 липня 2024 року в міжнародному пункті пропуску «Рава-Руська» намагався незаконно перетнути державний кордон України. Він заховався у спальному відділенні транспортного засобу.

На судове засідання чоловік не прибув, хоча про його проведення його попередили.

Жовківський районний суд визнав винним Ореста Гуменюка у спробі незаконно перетнути державний кордон ( ч. 1 ст. 204-1 Кодексу України). Тепер він має сплатити 3400 грн штрафу. Також має сплатити 1 605 грн судового збору в дохід держави.