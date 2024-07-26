Яворівський районний суд виніс вирок уродженцю села Бабине Херсонської області Антону В., який двічі тікав з військової частини. Суд призначив йому 5 років і місяць увʼязнення.

Як вказано в матеріалах справи, на початку повномасштабного вторгнення Антон В. був призваним на службу під час мобілізації і служив у одній із військових частин на Львівщині. В серпні 2022 року без дозволу командира частини він самовільно покинув службу, повернувшись 22 вересня. Після цього, з 28 вересня й до 6 жовтня 2022 він знову був відсутній на службі без поважних причин.

В суді Антон В. свою провину визнав і підтвердив обставини справи. Просив суворо його не карати, оскільки він планує й надалі служити.

У матеріалах справи вказано, що в липні 2020 року Ізюмський міськрайонний суд Харківщини засудив його до 3 років іспитового терміну за незаконну порубку лісу. Враховуючи цей вирок, суддя Яворівського райсуду Наталія Швед визнала його винним у самовільному залишенні частини за ч. 5 ст. 407 ККУ та призначила йому 5 років і місяць позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.