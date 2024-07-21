Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов військового та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби за сімейними обставинами – його батько має другу групу інвалідності. У військовій частині заявили, що рапорт солдата не відповідає вимогам законодавства.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, до суду звернувся солдат, стрілець однієї з військових частин, якому відмовили у звільненні з військової служби. Батько позивача має другу групу інвалідності і, згідно з законом, військовий може бути звільнений з служби.

Маючи підстави для звільнення зі служби мешканець Львівщини зібрав необхідні документи та подав рапорт командиру військової частини, бо його безпосередній керівник перебував у зоні бойових дій. Однак отримав відповідь, що рапорт поданий не «по команді». Військовий звернувся до суду, щоб визнати дії військової частини протиправними та звільнитись зі служби.

Представник військової частини подав відзив на позовну заяву, у якому вказав, що рапорт солдат подав «не у встановленому порядку», а також із квітня 2023 року він відсутній на службі і матеріали щодо самовільного залишення позивачем військової частини перебувають у ДБР.

Справу розглянула суддя Наталія Сидор, яка дослідила матеріали справи та позиції сторін. На думку судді, військова частина допустила бездіяльність, не розглянувши рапорт солдата. Суд зобов’язав військову частину розглянути рапорт і прийняти рішення про звільнення солдата з військової служби. Рішення ще можна оскаржити.