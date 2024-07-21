Червоноградський міський суд Львівщини визнав командира зведеного підрозділу винним у незаконному копіюванні службової інформації. Юрій М. скопіював список особового складу, з вказаними телефонами, званнями, озброєнням, щодо. Суд призначив військовому штраф за адмінправопорушення.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, командира зведеного підрозділу однієї з військових частин Юрій М. наприкінці червня 2024 року незаконно скопіював документ, у якому є список особового складу військової частини із вказаними званнями військових, їх озброєнням, особистими телефонами та іншою інформацією. У цьому файлі були відомості, що становлять службову інформацію.

Після виявлення порушення, яке вчинив командир підрозділу, правоохоронці склали на нього адмінпротокол за фактом незаконного копіювання інформації, яка зберігається в інформаційних (автоматизованих) системах. На засідання суду Юрій М. не прийшов, але визнав свою провину.

Справу розглянула суддя Неля Отчак, яка дослідила усі матеріали та призначила військовому покарання – 170 грн із конфіскацією незаконно зроблених копій баз даних. Постанову ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що працівник ТЦК зі Львова незаконно виключав військовозобов’язаних з обліку у системі «Оберіг», змінюючи їх персональні дані.