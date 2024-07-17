Правоохоронці викрили працівника ТЦК та СП, який незаконно змінював персональні дані військовозобов’язаних у системі «Оберіг». Зокрема, військовий зі Львова переводив облікові картки чоловіків до категорії виключених з військового обліку.

Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднені у судовому реєстрі, старший сержант зі Львова із жовтня 2023 року працював на посаді оператора відділення військового обліку та бронювання одного з ТЦК та СП та мав вносити зміни до електронних облікових карток військовозобов’язаних (призовників). Правоохоронці встановили, що військовий, маючи доступ до системи «Оберіг», незаконно змінював персональні дані чоловіків, зокрема, виключаючи їх з військового обліку.

До прикладу, на початку січня 2024 року військовий зробив дублікат облікової картки військовозобов’язаного, додавши військове звання та інші персональні дані. Після цього цю облікову картку працівник ТЦК перевів до категорії виключених з військового обліку, додавши інформацію про проходження чоловіком медогляду. Таким чином у березні 2024 року працівник військкомату змінив персональні дані ще кількох людей у системі «Оберіг», виключивши їх з військового обліку.

Щодо військового порушили кримінальну справу за ч.1,3 ст. 362 ККУ (несанкціоновані дії з інформацією). Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Слідство у справі триває.