Працівник мобілізаційного відділення вносив неправдиві дані в систему «Оберіг»

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок уродженцю Херсона, який, працюючи на посаді оператора мобілізаційного відділення ТЦК у Львові, вносив неправдиві дані у систему «Оберіг» про зняття з військового обліку. Обвинуваченому призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, у період з вересня до листопада 2024 року оператор мобілізаційного відділення Павло Т. зняв з військового обліку 31 військовозобов’язаного, змінивши відповідну інформацію в системі «Оберіг», не маючи законних на те підстав. При цьому виявилося, що Павло Т. в деякі дні незаконно змінював дані одразу щодо кількох військовозобов’язаних.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Він пояснив, що маючи доступ до ЄДРВ АІТС «Оберіг» неодноразово вносив зміни в електронній облікові картки військовозобов’язаних, хоча законних підстав для цього не було.

Суддя Олександра Баєва визнала Павла Т. винним у несанкціонованих діях з інформацією в електронних системах (ч. 1 та ч. 3 ст. 362 ККУ) та призначила йому покарання – три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з роботою системи «Оберіг» терміном на рік. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання, встановивши два роки іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.