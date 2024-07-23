Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини виніс вирок мешканцю Борислава Роману Г., який відмовився отримувати повістку та не прийшов до ТЦК. За ухилення від призову під час мобілізації військовозобов’язаного посадили на 3 роки в тюрму.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, мешканець Борислава Роман Г. у листопаді 2023 року пройшов медогляд військово-лікарської комісії (ВЛК) – його визнали обмежено придатним до військової служби. У березні 2024 року Роману Г. намагались вручити повістку до ТЦК, але він відмовився під підпис відмовився від неї і у вказаний день не прийшов до військкомату.

Щодо мешканця Борислава порушили кримінальну справу через ухилення від мобілізації. У суді Роман Г. підтвердив обставини неявку до ТЦК та заявив, що відмовився від повістку та не прийшов у військкомат через незадовільних стан здоров’я.

Справу розглянув суддя Орест Крамар, який дослідив усі матеріали та аргументи у цій справі, визнавши обвинуваченого винним в ухиленні від призову під час мобілізації. Роману Г. призначили покарання – 3 роки тюрми. Вирок ще можна оскаржити.