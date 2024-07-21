Володимирецький районний суд Рівненської області визнав місцевого мешканця винним в ухиленні від військового обліку. Руслан С. не прийшов у ТЦК, щоб стати на облік, і тепер вимушений заплатити 5100 грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, мешканець Рівненщини Руслан С. є військовозобов’язаним та мав стати на військовий облік. 15 травня 2024 року він отримав попередження від т.в.о. начальника ТЦК та СП, що вранці наступного для йому необхідно прийти у військкомат для взяття на військовий облік. У вказаний день обвинувачений не прийшов у ТЦК.

Щодо Руслана С. порушили кримінальну справу через ухилення від військового обліку. Чоловік визнав свою провину та оспорював встановлених правоохоронцями обставин правопорушення.

Справу розглянула суддя Олена Іванків, яка дослідила усі матеріали та визнала Руслана С. винним в ухиленні від військового обліку, призначивши покарання – 5100 грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.