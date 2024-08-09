У помешканні підозрюваних вилучили пів мільйона гривень готівки

СБУ викрила схему переправлення ухилянтів, яку організувала 53-річна мешканка Яворівського району Львівщини. Вартість послуги коштувала 17 тис. доларів. Затримали організаторку під час отримання першої частини грошей – 11 тис. доларів.

Як розповіли в СБУ Львівщини, організаторкою схеми втечі для ухилянтів виявилася 53-річна мешканка Яворівщини, яка залучила спільницю – 45-річну тернополянку.

«За 17 тисяч доларів США фігурантки обіцяли потенційному призовнику забезпечити коридор втечі до країн Євросоюзу. Задля реалізації «безпечної схеми» зловмисниці обіцяли повідомити ухилянту маршрут та деталі втечі після оплати частини коштів», – йдеться в повідомленні СБУ.

Правоохоронці затримали організаторку на гарячому під час отримання першого траншу – 11 тис. доларів.

Під час обшуків у фігуранток вилучили велику кількість готівки

Обом фігуранткам вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч.3 ст.332 ККУ). Їм загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна.

Під час обшуків у помешканні учасниць злочину вилучили мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, понад 500 тис. грн готівки (в гривневому еквіваленті) походження якої встановлюється, а також встановлено інформацію про те, що зловмисниці заробляли на ухилянтах вже тривалий час.

Слідчі встановлюють інших можливих учасників злочинної схеми.