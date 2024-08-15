У Двох сервісних центрах МВС на Львівщині викрили схеми отримання хабарів

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими викрили дві корупційні схеми у територіальних сервісних центрах МВС на Львівщині. Затримали посередника, який брав гроші за переоформлення авто без присутності власника в ТСЦ у селі Зимна Вода. А працівниця ТСЦ у Самборі обіцяла за гроші допомогти скласти практичний іспит на водійські права.

Як розповіли в департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, у першому випадку 23-річний львів'янин пропонував «експрес-послугу» з перереєстрації автомобілів без присутності власників, черг та офіційних платежів.

«Він стверджував, що має зв'язки серед керівництва сервісного центру і може зробити документи на авто за спрощеною процедурою», – йдеться в повідомленні департаменту.

У іншому випадку співробітниця ТСЦ Регіонального сервісного центру МВС запропонувала за винагороду допомогти чоловікові успішно скласти практичний іспит на водійське посвідчення категорії «В», обіцяючи вплинути на службових осіб центру.

Обох фігурантів затримали оперативники внутрішньої безпеки під час отримання грошей. Їм оголосили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, посередника затримали у Зимній Воді, він отримав 9 тис. грн за оформлення документів без присутності власника в місцевому ТСЦ. Також затримали працівницю ТСЦ у Самборі, вона за 4 тис. грн обіцяла допомогти скласти практичний іспит на права.

Поліцейські просять повідомляти про корупцію в сервісних центрах на Telegram-бот ДВБ або за номером (050) 352 72 77.