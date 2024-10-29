Самбірський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок працівниці сервісного центру МВС Львівщини, яка за 4000 грн хабаря обіцяла домовитись про успішне складення іспиту з водіння. Суд призначив їй покарання – 40,8 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні, діловодка одного з сервісних центрів МВС на Львівщині Руслана Білинська за 4000 грн хабаря обіцяла вплинути на адміністратора ТСЦ та домовитись про успішне складення практичного іспиту з водіння для свого клієнта. Однак у серпні 2024 року схему викрили правоохоронці після отримання Білинською хабаря.

Щодо неї порушили кримінальну справу за ч.2 ст.369-2 КК України (зловживання впливом). Підозрювана визнала свою провину в суді. Справу розглянув суддя Ігор Казан, який дослідив усі матеріали та призначив працівниці сервісного центру МВС покарання – 40,8 тис. грн штрафу. 4000 грн хабаря конфіскують у дохід держави. Вирок ще можна оскаржити.