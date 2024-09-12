Червоним кольором позначені межі детального плану території

У Залізничному районі Львова планують добудувати низку вулиць, а також облаштувати пішохідні алеї. Відповідний детальний план території у районі вул. Данила Апостола та вул. Курмановича погодиди депутати Львівської міськради на засіданні у четвер, 12 вересня.

Детальний план охоплює 78,2 га та не передбачає нової житлової чи комерційної забудови. Однак ДПТ враховує видані раніше містобудівні умови та обмеження ТзОВ «Переробне підприємство “Промінь”» цеху переробки риби та будівлі з торгово-побутовими приміщеннями на вул. Данила Апостола, 16, а також будівництво ТзОВ «Брайтек Україна» виробничих цехів для заготівлі напівфабрикатів та м’ясної продукції на вул. Данила Апостола, 11а.

За планами, на території ДПТ планують добудувати вул. Північну-проєктовану, яка відмежовується від вул. Данила Апостола та розгалужується на північ. Біля електропідстанції вулиця розгалужуються на захід до вул. Північна та на схід до вул. Генерала Курмановича.

У межах парку «Білогорща» пропонують облаштувати мережу алей та доріжок, що маршрут яких буде враховувати наявну вуличну мережу. Також на території ДПТ планують побудувати паркінг для легкових авто на 200 місць і паркінг для вантажівок на 25 місць.

Замовником розробки детального плану було ТзОВ «Переробне підприємство “Промінь”». Компанія зареєстрована у 2001 році та належить львівʼянину Олександру Журавльову.