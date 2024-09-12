Парк 700-річчя Львова, де планують облаштувати тенісні корти

На території парку 700-річчя Львова планують збудувати спортивний майданчик для заняття великим тенісом. У четвер, 12 вересня, на сесії Львівської міської ради проголосували за оголошення інвестиційного конкурсу на будівництво.

В проєкті ухвали йдеться, що з проханням затвердити інвестування тенісного майданчика у травні 2024 року до Львівської міськради звернулися ГО «Тенісна академія Ю-Некст» .Наразі управління інвестицій та проєктів департаменту економічного розвитку готуватиме інвестиційний проєкт.

Зазначимо, що загальна площа парку 700-річчя Львова становить 20,2 га. Тенісні корти розташовують на площі 1,2 га. Для цього ЛКП «Зелене місто» має поділити земельну ділянку на дві частини.

Депутат від «Самопомочі» Влодко Лучишин сказав, що ухвалу, в якій йдеться про поділ парку, розглядали в сесійній залі без розгляду комісії екології. Міський голова Андрій Садовий зазначив, що не підписуватиме ухвалу, поки не буде висновків від комісії екології.

«Сто років тому Львів мав вдвічі більше тенісних кортів ніж зараз. Я підтримую будь-які ініціативи, спрямовані на те, щоб парки мали зони відпочинку й спортивну інфраструктуру. Мова йде про оголошення інвестиційного конкурсу й ми дивитимемось, хто подасться на конкурс, які спортивні товариства та ГО. Тут важливо прописати умови. Якщо ми вийдемо на кінцеве рішення, що в парку можна буде займатися спортом, то я це підтримаю», – сказав Андрій Садовий.

Згідно з YouControl, львівська ГО «Тенісна академія Ю-Некст» зареєстрована 2020 року. Її керівником та одним із засновників є Остап Ткач. Також засновниками є Юрій Боярінов та Сергій Рагозін.