Офіційно відкрити майданчик планують 5 вересня, тоді ж і влаштують перший волейбольний турнір

У ліцеї №28, що на вул. Тютюнників,2 у Львові, облаштували мультифункціональний спортивний майданчик. Зробили це за кошти благодійного фонду SMILE (Solidarität mit Lemberg) зі Швейцарії.

У ліцеї №28 ZAXID.NET розповіли, що раніше у них взагалі не було такого майданчика для занять спортом.

«У ліцеї №28 є волейбольна команда “Леопарди”, яка вже кілька років поспіль бере участь у шкільному турнірі і вони вже два роки підряд виграли цей турнір. Але умов для тренування не було, там є лише маленький спортивнйи зал на 70 м2, а не вулиці не було де тренуватися», – розповіла менеджерка проєкту SMILE-арена Галина Томків.

Мультифункціональний спортивний майданчик облаштували на території школи.

«Це була така галявина велика, закидана камінням, трава там росла. Оскільки вона була в дворі школи і пвідходила по розмірах, то вирішили на тому місці і зробити майданчик», – зазначила Галина Томків.

На мультифункціональному спортивному майданчику учні зможуть не лише тренуватися грі у волейбол, а й у футбол та баскетбол. Також там проводитимуть уроки фізкультури.

Благолійний фонд SMILE зі Швейцарії виділив на облаштування маданчика 1,3 млн грн. Це його перша співпраця із ліцеєм №28.

Роботи з облаштування майданчика розпочали наприкінці травня 2024 року. Вони тривали три місяці. Офіційно відкрити майданчик планують 5 вересня, тоді ж і влаштують перший волейбольний турнір. До участі запросили дев’ять команд зі львівських шкіл. Турнір ініціював також благолійний фонд SMILE. На вікриття приїде його голова – Йорк Нагель.

Зазначимо, у ліцеї №28 навчається 890 учнів. Це навчальний заклад із поглибленим вивченням німецької мови.