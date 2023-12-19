У приміщенні є три зали, зокрема для хореографії і з тренажерами

У львівській школі №7 відкрили мультифункціональний спортивний зал для школярів мікрорайону «Знесіння». Раніше учні школи займались фізкультурою в пристосованих класах. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Роботи з облаштування спортзалу почалися ще в 2017 році, але, як інформував ZAXID.NET, через недобросовісного підрядника, який заборгував місту гроші, із ним розірвали угоду і будівництво припинили. Відновли його лише у 2019 році. Тоді роботи оцінювалися у 35 млн грн.

За цей на території школи на вул. Хмельницького, 132 звели окрему будівлю, в якій зробили один великий спортзал, один хореографічний і один гімнастично-тренажерний зал. Між спортивною будівлею і приміщенням школи №7 збудували місток, аби дітям не потрібно було виходити на вулицю.

На території біля залу планується облаштувати кілька спортивних майданчиків та облагородити її.