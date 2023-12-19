У Львові відкрили новий спортивний зал для школярів «Знесіння»
Роботи з облаштування мультифункціонального залу тривали шість років
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У львівській школі №7 відкрили мультифункціональний спортивний зал для школярів мікрорайону «Знесіння». Раніше учні школи займались фізкультурою в пристосованих класах. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.
Роботи з облаштування спортзалу почалися ще в 2017 році, але, як інформував ZAXID.NET, через недобросовісного підрядника, який заборгував місту гроші, із ним розірвали угоду і будівництво припинили. Відновли його лише у 2019 році. Тоді роботи оцінювалися у 35 млн грн.
За цей на території школи на вул. Хмельницького, 132 звели окрему будівлю, в якій зробили один великий спортзал, один хореографічний і один гімнастично-тренажерний зал. Між спортивною будівлею і приміщенням школи №7 збудували місток, аби дітям не потрібно було виходити на вулицю.
На території біля залу планується облаштувати кілька спортивних майданчиків та облагородити її.