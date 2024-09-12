Водій Daewoo Sens не впорався з керуванням та злетів з моста в кювет

У четвер, 12 вересня, у селі Велика Горожанна поблизу Миколаєва на Львівщині 24-річний водій легковика Daewoo Sens не впорався з керуванням та злетів з моста в кювет. У результаті водія та його 21-річну пасажирку госпіталізували у важкому стані.

За даними ДСНС Львівщини, ДТП сталася близько 11:40 у селі Велика Горожанна Стрийського району на автодорозі «Львів-Пустомити-Меденичі». Водій легкового автомобіля Daewoo Sens не впорався з керуванням і з'їхав у кювет.

Водія та пасажирку з понівеченої автівки деблокували рятувальники.

Постраждалих водія та пасажирку з понівеченого авто вивільняли рятувальники

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 24-річного водія та його пасажирку госпіталізували у важкому стані. Водія госпіталізували без свідомості. За попередніми даними, в нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа тощо.

У дівчини діагностували політравму – закриту черепно-мозкову травму, перелом стегна та забій грудної клітки.