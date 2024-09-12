Лікарня «Охматдит», що на вулиці Лисенка у Львові

У Львові планують запустити автобусний маршрут до дитячої лікарні «Охматдит», що на вулиці Лисенка, 31. Петицію підтримали у четвер, 12 вересня, на сесії Львівської міської ради.

«На сьогодні батьки дітей, яким необхідна медична допомога, мають складнощі з доступом до закладу через відсутність громадського транспорту по вулиці, що веде до лікарні. Це створює значні труднощі для батьків, особливо тих, у кого немає власного транспорту. Окрім цього, цей маршрут буде зручним і для туристів Львова, які захочуть відвідати гору "Високий замок" чи парк», – йдеться у тексті петиції.

Управління транспорту впродовж 30 днів має розробити план реалізації петиції та скерувати її на розгляд постійній комісії транспорту, зв'язку та міської мобільності.

Додамо, що петиція про запуск громадського транспорту до дитячої лікарні на Лисенка зібрала необхідних 500 голосів. Її авторкою є Галина Продан.