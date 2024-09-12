Мільярдер Джаред Айзекман виходить з космічної капсули

У четвер, 12 вересня, астронавти космічного корабля SpaceX Polaris Dawn здійснили перший комерційний політ у відкритий космос. Під час трьохгодинної місії космотуристи вилетіли за межі капсули та пробули кілька хвилин у відкритому космосі. Повне відео космічного туру оприлюднили у пресслужбі компанії SpaceX.

У першому, тестувальному польоті, взяв участь мільярдер та інвестор проєкту Джаред Айзекман. Він став першим, хто вийшов у космічний простір в межах проєкту.

Watch Dragon’s first spacewalk with the @PolarisProgram’s Polaris Dawn crew https://t.co/svdJRkGN7K — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

На відеозаписі місії видно, як Айзекман висунувся з капсули Dragon Capsule по пояс, прикріплений до неї 3,7-метровим шлангом для подачі кисню. Мільярдер провів випробування мобільних скафандрів від SpaceX.

«Вдома ми всі маємо багато роботи. Але звідси це виглядає як ідеальний світ», – сказав Айзекман після виконання місії.

Після нього в космос вийшла інженерка компанії Сара Гілліс для проведення низки інших тестів. Ще два астронавти місії залишилися всередині капсули, проте також перебували в умовах космічного вакууму. Це зумовлено тим, що капсула не має шлюзової камери.

Зазначимо, екіпаж Polaris Dawn увійшов в історію завдяки першому комерційному виходу у відкритий космос, в також піднявся на найвищу орбіту, ніж будь-який інший астронавт з часів місії «Аполлон».

Нагадаємо, у червні SpaceX з четвертого разу успішно провела випробування космічного корабля Starship. Під час повернення космічний корабель тимчасово втратив відеозв'язок із Землею, проте успішно приводнився у Мексиканській затоці Атлантичного океану.

Попередні випробування Starship були провальними для компанії – 20 квітня 2023 року ракета та корабель вибухнули за кілька хвилин після старту. Через кілька місяців, 18 листопада того ж року, після другого випробування сигнал від корабля зник після 15 хвилин з моменту запуску. Зауважимо, що за оцінками фахівців вартість сьогоднішнього запуску становить 20 млн доларів.