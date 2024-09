У четвер, 12 вересня, астронавти космічного корабля SpaceX Polaris Dawn здійснили перший комерційний політ у відкритий космос. Під час трьохгодинної місії космотуристи вилетіли за межі капсули та пробули кілька хвилин у відкритому космосі. Повне відео космічного туру оприлюднили у пресслужбі компанії SpaceX.

У першому, тестувальному польоті, взяв участь мільярдер та інвестор проєкту Джаред Айзекман. Він став першим, хто вийшов у космічний простір в межах проєкту.

Watch Dragon’s first spacewalk with the @PolarisProgram’s Polaris Dawn crew https://t.co/svdJRkGN7K