Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба стягнув із відрахованої курсантки 264 тис. грн для відшкодування витрат, пов’язаних з її утриманням під час навчання. Відповідне рішення прийняв львівський суд.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у реєстрі в березні 2025 року, Василина В. навчалась в університеті Повітряних сил із серпня 2023 року до кінця лютого 2024 року. Сержантка вирішила покинути навчання в університеті та звернулась із рапортом про своє відрахування. Після дострокового розірвання контакту у дівчини виник обов’язок відшкодувати витрати на своє утримання під час цього навчання, оскільки це передбачено у підписаному нею документі. Однак, Василина В. добровільно цього не зробила, тому університет звернувся до суду.

Цю справу розглянула суддя Роксолана Качур, яка дослідила усі матеріали та позиції сторін. Правом подати відзив на позовну заяву Василина В. не скористалась.

У матеріалах справи вказано, що утримання курсантки полягало у наданні їй грошового, продовольчого та медичного забезпечення, оплаті комунальних послуг. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні під час навчання. Із 264 тис. грн левову частку становить саме грошове забезпечення – 232,9 тис. грн.

Суддя задовольнила позов Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба та зобов’язала відраховану курсантку виплатити 264 тис. грн, пов’язані з її утриманням під час навчання. Рішення ще можна оскаржити.