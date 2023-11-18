Запуск Starship є другою спробою компанії Маска здійснити вдалий пробний старт своєї ракети

Компанія Ілона Маска SpaceX у суботу, 18 листопада, вдруге запустила космічний корабель Starship, призначений для доставки астронавтів на Місяць, однак сигнал від корабля зник через 15 хв. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Запуск Starship є другою спробою компанії Маска здійснити вдалий пробний старт своєї ракети. Раніше цього року під час першого запуску система, яка складається з ракети-носія Super Heavy та самого корабля Starship, вибухнула через кілька хвилин після старту. На цей раз старт і перші хвилини польоту пройшли набагато успішніше, оскільки корабель зміг успішно відстикуватись від ракети-носія Super Heavy. Двоступеневий ракетний корабель стартував із космодрому Starbase у районі Бока Чика (штат Техас). Він піднявся на висоту приблизно 90 км над Землею і здійснив запланований 90-хвилинний політ у космос.

відео Global Space Clips

Однак спроба досягти космосу врешті-решт закінчилася невдачею. Невдовзі після від’єднання прискорювач вибухнув над Мексиканською затокою.

У SpaceX повідомили, що втратили свій космічний корабель Starship, що призвело до невдалого завершення другого великого випробувального польоту цієї системи. Компанія зазначила, що тести покликані вчитися на помилках. І цього разу, порівняно з першим випробуванням, вдалося багато. По-перше, спрацювала система водозахисту стартової платформи, по-друге – запрацювали всі двигуни Raptor першого ступеня ракети, по-третє – розділилися перший і другий ступені, які вийшли з ладу у квітні – під час першої спроби. По-четверте, і це найважливіше, ракета Starship, яка, як очікується, одного дня доставить людей на Місяць, а потім на Марс, уперше досягла космосу.

Зауважимо, що за оцінками фахівців вартість сьогоднішнього запуску становить 20 млн доларів.