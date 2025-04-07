Остап Яриш працюватиме у фонді Razom for Ukraine

Колишній журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш приєднався до команди американсько-українського фонду Razom for Ukraine. Це одна з найбільших у США неприбуткових організацій, яка зосереджується на проєктах з підтримки України. Остап Яриш у понеділок, 7 квітня, повідомив, що займатиметься комунікаціями та роботою з медіа.

«Один з провідних напрямків Razom – адвокація. Від роботи з decision makers у Конгресі та адміністрації й до спілкування з американцями у різних куточках країни. Я допомагатиму новій команді з роботою в медіа та комунікацією про Україну в США», – розповів журналіст.

Він зазначив, що продовжить на своїх особистих сторінках інформувати про події в США.

Razom for Ukraine – це американсько-український фонд, який виник після Революції Гідності. Організація надає гуманітарну допомогу та керує програмами, спрямованими на охорону здоров'я, адвокацію, громадянське суспільство та культуру в Україні. Штаб-квартира Razom for Ukraine розташована у Нью-Йорку. Офіси фонду є у Вашингтоні, окрузі Колумбія та в Києві.

Нагадаємо, що департамент ефективності уряду США (DOGE), який очолює Ілон Маск, 7 березня звільнив Остапа Яриша з української служби «Голосу Америки». Журналіст розповів, що про звільнення дізнався, коли готувався до ефіру.

«Про звільнення сповістили несподівано посеред робочого дня, коли я готувався до ефіру. Завдання сказали не закінчувати. Формальною причиною звільнення в листі вказали, що моя робота "не була критично важливою для місії організації". Про інші мотиви такого рішення мені невідомо», – розповідав Остап Яриш.

Згодом, 16 березня, всіх працівників «Голосу Америки» відправили в адміністративну відпустку. Це означає фактичне припинення роботи мовника. Наразі працівники «Голосу Америки» оскаржують у суді рішення про закриття медіа. Остап Яриш зазначив, що суддя в Нью-Йорку призупинив процес розпуску «Голосу Америки».

Додамо, 30-річний журналіст Остап Яриш родом зі Львова до 2019 року співпрацював з hromadske, «Української правдою», НВ тощо. У 2019 році він почав співпрацю з українською службою «Голосу Америки», а у грудні 2021 року у видавництві «Човен» вийшла його книга репортажів «This is Америка: історії не з Голлівуду». Зазначимо, що Остап Яриш висвітлював вибори в США, пандемію коронавірусу та військову допомогу Україні.