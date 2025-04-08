Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини закрив кримінальну справу щодо підозрюваного у хабарництві директора Кам’янка-Бузької центральної районної лікарні (ЦРЛ) Романа Кучерепи.

Як вказано в ухвалі, яку оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, директора лікарні Романа Кучерепу підозрювали у отриманні хабарів. За даними слідства, посадовець нібито отримав 10% від загальної суми укладених договорів на закупівлю техніки у свій службовий кабінет. Правоохоронці стверджували, шо влітку 2018 року директор ЦРЛ отримав 300 доларів хабаря (8106 грн за курсом НБУ на той час) від ФОПа, а у січні 2019 року отримав ще 8000 грн хабаря, після чого був затриманий поліцією.

Щодо Романа Кучерепи порушували кримінальну справу за ч.1 ст.368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання хабаря службовою особою), але вироку у справі так і не винесли. У 2025 році обвинувачений просив суд закрити провадження та звільнити його від кримінальної відповідальності через закінчення термінів давності.

Суддя Уляна Костюк встановила, що із моменту повідомлення обвинуваченому про підозру у кримінальному правопорушенні минуло понад 5 років. Таким чином, на момент розгляду справу судом закінчився передбачений законом строк давності притягнення Кучерепи до кримінальної відповідальності. Прокурор не заперечував проти закриття кримінального провадження.

Суддя задовольнила клопотання Романа Кучерепи, закрила кримінальне провадження та звільнила його від кримінальної відповідальності через закінчення термінів давності. На ухвалу ще можна подати апеляцію.