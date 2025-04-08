За крадіжку затримали 37-річного рецидивіста

У Львові поліцейські затримали 37-річного злодія, підозрюваного в крадіжці телефонів у дітей-футболістів. Під час тренування дітей злодій проник у роздягальну дитячо-юнацької спортивної школи на вул. Вахнянина та викрав звідти вісім смартфонів.

Як повідомили в поліції Львівщини, 37-річний львів’янин, раніше засуджений за замах на крадіжку, викрав зі спортивного закладу вісім смартфонів. Після тренування діти виявили відсутність речей, після чого їхні батьки звернулись в поліцію.

Вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», поліцейські оперативно затримали злодія. У нього вилучили викрадені телефони та інші речові докази.

Затриманому повідомили про підозру в крадіжці (ч.4 ст.185 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, інцидент з крадіжкою телефонів стався у дитячо-юнацькій спортивній школі на вул. Вахнянина.