Злодій проник у чотири заклади на Сихові за одну ніч

Поліцейські затримали 33-річного львів’янина, який за одну ніч вчинив чотири крадіжки, проникнувши у приміщення двох магазинів, ательє та закладу харчування на Сихові.

Як повідомили в поліції Львівщини, у ніч з 3 на 4 квітня підозрюваний проник у приміщення двох магазинів, ательє та закладу громадського харчування, звідки викрав гроші – загалом понад 63 тис. грн.

«Усі заклади розташовані на території Сихівського житлового масиву – на проспекті Червоної Калини та на вулиці Драгана. В усіх випадках зловмисник проникав у приміщення, пошкодивши вхідні двері», – деталізували в поліції.

Вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили місце перебування та затримали зловмисника в закладі на просп Червоної Калини, куди він заліз з наміром вчинити крадіжку.

Затриманому повідомили про підозру у крадіжці та порушенні недоторканості житла (ч.1 ст.162 та ч.4 ст.185 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.