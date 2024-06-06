Момент успішного запуску надважкої ракети Super Heavy та космічного корабля Starship

Американська корпорація SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, провела четвертий випробувальний політ надважкої ракети-носія Starship. У четвер, 6 червня, перший щабель ракети зміг успішно приводнитися, повідомила компанія SpaceX в Х (колишній Twitter).

Четвертий стартовий запуск ракети відбувся на приватному космодромі у техаському Бока-Чика в США. Під час випробування відпрацювали повернення з орбіти на Землю першого ступеня Super Heavy та самого космічного корабля.

Slow motion liftoff of Starship on Flight 4 pic.twitter.com/9itFbrfxW7 — SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024

Корабель вперше з початку випробувань зміг м’яко приводнитися у Мексиканській затоці Індійського океану. Втім, під час повернення на Землю тимчасово переривалась відеотрансляція зі Starship. Крім того, на відео приземлення видно, як у корабля почав руйнуватися теплозахист.

«Приводнення підтверджено! Вітаємо всю команду SpaceX із захоплюючим четвертим льотним випробуванням Starship», – прокоментували приводнення ракети у компанії.

Зазначається, що Starship зміг зберегти вказану траєкторію, зависнути над водою та здійснити м’яку посадку. Ракету Super Heavy, яка мала б бути багаторазовою, не використовуватимуть знову, повідомили у компанії.

Нагадаємо, попередні випробування Starship були провальними для компанії – 20 квітня 2023 року ракета та корабель вибухнули за кілька хвилин після старту. Через кілька місяців, 18 листопада того ж року, після другого випробування сигнал від корабля зник після 15 хвилин з моменту запуску. Зауважимо, що за оцінками фахівців вартість сьогоднішнього запуску становить 20 млн доларів.