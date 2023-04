Компанія Ілона Маска SpaceX з другої спроби запустила свою надважку ракету-носій Super Heavy з космічним кораблем Starship, який у майбутньому хочуть використати для відправки людей на Марс та Місяць.

Старт відбувся на базі Starbase у Бока-Чіка, штат Техас, о 16:34 за київським часом. Приблизно через чотири хвилини після старту Starship почала крутитися, перший щабель не відокремився. На висоті приблизно 38 кілометрів носій разом із другим щаблем – кораблем Starship – вибухнули над Мексиканською затокою.

Попри це, у штаб-квартирі SpaceX на відеотрансляції було чути гучні оплески. Те, що ракета злетіла, можна вважати успіхом. SpaceX з огляду на те, що це був тестовий політ, який покликаний виявити помилки та слабкі сторони системи, активувала систему знищення ракети підірвавши її у небі над океаном. Інженери компанії надалі вивчатимуть отримані телеметричні дані для вдосконалення наступних систем.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK