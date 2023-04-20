У компанії вже заявили, що проаналізують усі дані та готуватимуться до нового старту

Компанія Ілона Маска SpaceX з другої спроби запустила свою надважку ракету-носій Super Heavy з космічним кораблем Starship, який у майбутньому хочуть використати для відправки людей на Марс та Місяць.

Старт відбувся на базі Starbase у Бока-Чіка, штат Техас, о 16:34 за київським часом. Приблизно через чотири хвилини після старту Starship почала крутитися, перший щабель не відокремився. На висоті приблизно 38 кілометрів носій разом із другим щаблем – кораблем Starship – вибухнули над Мексиканською затокою.

WATCH: SpaceX Starship explodes during test flight pic.twitter.com/H0teyLh4Og — BNO News Live (@BNODesk) April 20, 2023

Попри це, у штаб-квартирі SpaceX на відеотрансляції було чути гучні оплески. Те, що ракета злетіла, можна вважати успіхом. SpaceX з огляду на те, що це був тестовий політ, який покликаний виявити помилки та слабкі сторони системи, активувала систему знищення ракети підірвавши її у небі над океаном. Інженери компанії надалі вивчатимуть отримані телеметричні дані для вдосконалення наступних систем.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Зазначимо, що першу спробу історичного запуску зробили у понеділок, 17 квітня. Однак тоді його скасували через проблему із клапаном у системі наддуву ракети-носія.

Сам Ілон Маск оцінював шанси на успішність сьогоднішньої місії у 50%. Мільярдер підкреслив, що якщо нічого не вийде, SpaceX намагатиметься ще раз. І це справді так: у компанії вже заявили, що проаналізують усі дані та готуватимуться до нового старту.

На своїй сторінці у Twitter підприємець привітав команду із «захоплюючим тестовим запуском» і зазначив, що вони багато чого навчилися напередодні наступних випробувань «через кілька місяців».

Що таке Starship

Starship являє собою багаторазову транспортну систему заввишки 120 м і діаметром 9 м, яка складається з ракети-носія Super Heavy і самого космічного корабля під однойменною назвою Starship. Розроблений для польоту на Марс і здатний перевозити до 100 осіб, Starship є найбільшою і найпотужнішою ракетною системою, коли-небудь запущеною людством.

Super Heavy довжиною 70 м оснащений 33 двигунами Raptor. 13 з них розташовані в центрі, а решта 20 – по периметру кормової частини ракети-носія.

Всередині знаходяться баки з 3400 тоннами переохолодженого рідкого метану і рідкого кисню. Кисень діє як окислювач, змушуючи метан горіти. Разом вони утворюють суміш під назвою металокс.

Завдяки його використанню можна досягти понад 70 меганьютонів максимальної тяги. Цього достатньо, щоб підняти 100–150 тонн корисного вантажу на навколоземну орбіту. Це робить Super Heavy потужнішим за Saturn V, який використовували для відправки кораблів серії Аполлон у 60-70-х роках минулого століття.

Кількість ступенів – 2, Довжина – 120 м, діаметр – 9 м, суха маса – 300 т, стартова маса – 5000 т

На вершині ракети розташований космічний корабель Starship висотою 50 метрів. Сам корабель оснастять шістьма двигунами: три Raptor і три – Raptor Vacuum, які призначені для використання у вакуумі космосу.

У його носовій частині є великий відсік для людей або вантажу.

У SpaceX визначають Starship як транспортну систему, призначену для перевезення як екіпажу, так і вантажу на орбіту Землі, Місяць, Марс і далі, зазначає «Економічна правда».