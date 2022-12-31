Ілон Маск за місяць втратив половину статків
Прибуток мільярдера обвалився через падіння акцій компанії Tesla
За останні тижні американський мільярдер Ілон Маск втратив 200 млрд доларів статків. Це сталося після падіння акцій його компанії Tesla, яка займається виробництвом електромобілів.
Згідно з даними Bloomberg, 21 листопада 2021- го статки засновника Tesla Ілона Маска сягнули 340 млрд доларів. Однак останніми тижнями грудня капітал винахідника почав різко знижуватися: тепер його оцінюють у 137 млрд доларів.
Через падіння акцій Tesla подешевшала на 85 млрд доларів. Домінування Tesla в галузі електромобілів, основа її високої оцінки, під загрозою, оскільки конкуренти її наздоганяють. Загалом за рік вартість компанії скоротилася втричі. У січні вона оцінювалася в 1,2 трильйона доларів.
Тим часом коли тиск на Tesla посилювався, Маск був зайнятий Twitter, який він придбав за 44 млрд доларів наприкінці жовтня.
Водночас Tesla вже не є основним активом Маска – значну частину акцій він продав, щоб покрити витрати на купівлю Twitter.
Маск очолив рейтинг мільярдерів 2021 року, потіснивши з першого місця засновника Amazon Джефа Безоса. У певний момент статки мільярдера оцінювали в 350 млрд доларів. Однак тепер Маск більше не вважається найбагатшою людиною у світі. Перше місце наразі займає голова групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.