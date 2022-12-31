За останні тижні американський мільярдер Ілон Маск втратив 200 млрд доларів статків. Це сталося після падіння акцій його компанії Tesla, яка займається виробництвом електромобілів.

Згідно з даними Bloomberg, 21 листопада 2021- го статки засновника Tesla Ілона Маска сягнули 340 млрд доларів. Однак останніми тижнями грудня капітал винахідника почав різко знижуватися: тепер його оцінюють у 137 млрд доларів.

Через падіння акцій Tesla подешевшала на 85 млрд доларів. Домінування Tesla в галузі електромобілів, основа її високої оцінки, під загрозою, оскільки конкуренти її наздоганяють. Загалом за рік вартість компанії скоротилася втричі. У січні вона оцінювалася в 1,2 трильйона доларів.

Тим часом коли тиск на Tesla посилювався, Маск був зайнятий Twitter, який він придбав за 44 млрд доларів наприкінці жовтня.

Водночас Tesla вже не є основним активом Маска – значну частину акцій він продав, щоб покрити витрати на купівлю Twitter.

Маск очолив рейтинг мільярдерів 2021 року, потіснивши з першого місця засновника Amazon Джефа Безоса. У певний момент статки мільярдера оцінювали в 350 млрд доларів. Однак тепер Маск більше не вважається найбагатшою людиною у світі. Перше місце наразі займає голова групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.