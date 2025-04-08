Російському агенту загрожує до восьми років тюрми

Співробітники Служби безпеки в Харкові затримали російського інформатора, який шпигував за підрозділами Збройних сил України. Ним виявився 49-річний підсобний робітник місцевого видавництва, якого окупанти завербували через Telegram-канали. Про це повідомив пресцентр відомства у вівторок, 8 квітня.

Як встановили слідчі, зловмисник об’їжджав північні околиці Харкова, намагаючись виявити запасні командні пункти українських військ. Ворожі завдання харків’янин виконував під виглядом робочих поїздок.

Усі зібрані розвіддані він формував у звіт для російського куратора. За цими координатами росіяни планували підготувати нову серію повітряних ударів по місту з використанням керованих авіабомб.

Під час слідства з’ясувалось, що 49-річний чоловік також фіксував адреси енергооб’єктів, зокрема модульних котелень.

Зловмисника затримали у нього вдома. Правоохоронці під час обшуку виявили телефон, через який він відправляв окупантам геолокації потенційних цілей у вигляді позначок на гугл-картах.

Слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі працівник видавництва перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.