Андрій Костін став послом України і Нідерландах

Володимир Зеленський призначив колишнього генерального прокурора України послом у Королівстві Нідерланди. Про це йдеться в указі №212/2025, опублікованому на сайті Офісу президента у понеділок, 7 квітня.

Також відповідно до указу президента №213/2025 за сумісництвом Андрій Костін обійматиме посаду постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї.

Крім того, Володимир Зеленський призначив Олексія Гавриша послом України в Норвегії. Олександр Нечитайл став послом України в Китаї. Юрій Клименко обійняв посаду посла України в Аргентині та за сумісництвом послом в Парагваї. Андрій Мельник став постійним представником України в ООН.

Що відомо про Андрія Костіна

Андрій Костін народився 17 квітня 1973 року в Одесі. Закінчив Одеський університет імені Іллі Мечникова за спеціальністю «Правознавство». Був народним депутатом України IX скликання та є членом партії «Слуга народу». З 28 липня 2022 року по 31 жовтня 2024 року обіймав посаду генерального прокурора України.

Андрій Костін – фігурант кількох скандалів. Зокрема, він у 2015 та 2018 роках відвідував окупований росіянами Крим. Свої поїздки до окупованої Автономної Республіки виправдовував необхідністю відвідати лікаря.

У 2019-2020 роках Костін порушив правила подання декларації. Він не задекларував місця проживання, хоча проживав у бюджетному житлі. У 2019 році продав дві квартири в Одесі, але не подав до НАЗК повідомлення про суттєві зміни в майновому стані – дохід від продажу нерухомості на суму 1,2 млн грн.

Під час повномасштабного вторгнення у серпні 2023 році донька ексгенпрокурора Анастасія Костіна опублікувала в Instagram відео, у якому поскаржилась на життя у Фінляндії та жалілася, що хоче «додому в Монако». Пост дівчини викликав обурення в українському суспільсві, після чого вона вибачилась та заявила, що це був жарт.

Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року Андрій Костін подав заяву про звільнення з посади генерального прокурора України, яку обіймав з липня 2022 року. Таке рішення він ухвалив на тлі корупційного скандалу щодо фіктивної інвалідністі 49 прокурорів на Хмельниччині.

29 жовтня Верховна Рада підтримала відставку Андрія Костіна та звільнила його з посади генерального прокурора.