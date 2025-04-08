На аеродромі «Шайковка» базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22М3

У вівторок, 7 квітня, OSINT-канал «Кіберборошно» оприлюднив супутникові знімки, на яких видно результати ударів по аеродрому стратегічної авіації «Шайковка» у Калузькій області РФ. Безпілотники атакували ворожий об’єкт у ніч на 31 березня, утім про наслідки ураження стало відомо лише зараз.



Як розповіли кіберактивісти, аеродром «Шайковка» є базою для стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, що запускають надзвукові ракети Х-22/Х-32.

«У результаті ураження знищено технічне приміщення для обслуговування та підготовки ракет перед запуском, інше зазнало ушкоджень від уламків (на зображенні 1 червоним). Ракети потребують заправки рідким паливом, а більшість станцій для заправки зникли з супутникових знімків (на зображенні 1 жовтим)», – ідеться в повідомленні.

Супутниковий знімок місця підготовки та заправки ракет Х-22/32 на аеродромі «Шайковка» (Фото OSINT-канал «Кіберборошно»)

В іншій частині аеродрому, де зберігались ракети перед запуском, було уражено приміщення з ракетами Х-22/Х-32 (на зображенні 2 червоним). На знімку видно залишки після ураження (на зображенні 2 жовтим), ймовірно, від приміщення з ракетами, але також можуть бути частинами літака.

Знищений склад зберігання ракет Х-22/32 на аеродромі «Шайковка» (Фото OSINT-канал «Кіберборошно»)

«Результатом атаки стало виведення з ладу інфраструктури аеродрому, а також знищення деякої кількості ракет, що могло скасувати плани Росії щодо чергового акту терору мирного населення», – додав OSINT-канал.

Зазначимо, «Шайковка» – військовий аеродром Збройних сил РФ 1 класу на заході Калузької області Росії. На аеродромі базується 52-й важкий бомбардувальний авіаційний полк (в/ч 33310).

За інформацією журналістів InformNapalm саме льотчики з цього полку здійснили запуск ракети Х-22 з літака Ту-22М3 по торгівельному центру в Кременчуці 27 червня 2022 року.

Українські військові раніше здійснювали дронові атаку на цей аеродром, зокрема, 7 жовтня 2022 року та 21 серпня 2023 року. Унаслідок останньої атаки отримав пошкодження літак, який перебував на аеродромі.