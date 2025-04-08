Ексголовнокомандувач ЗСУ Залужний з військовими представниками США та Великої Британії у Вісбадені в серпні 2023 року

Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол у Великій Британії Валерій Залужний підтвердив інформацію видання New York Times про створення у 2022 році секретного штабу України та країн-партнерів у німецькому Вісбадені. Зокрема, у штабі українське командування планувало операції проти росіян спільно союзниками, повідомив у вівторок, 8 квітня Валерій Залужний.

На своїй сторінці в Facebook Валерій Залужний відреагував на розслідування New York Times про роль американської допомоги на початку російсько-української війни. Зокрема, в матеріалі йшлося про те, що навесні 2022 року у Вісбадені Україна та США створили секретний штаб для координації дій.

Ексголовнокомандувач підтвердив, що у квітні 2022 року українське командування створило центр з координації постачання військової допомоги Україні. Спочатку він базувався у штаб-квартирі Європейського командування США у німецькому Штутгарті, а згодом його перенесли до Вісбадена.

«Згодом ми зрозуміли, що нам потрібен спільний з партнерами оперативний штаб, який буде здійснювати оцінку потреб у зброї та техніці, виходячи з планування операцій. Це питання особливо гостро постало влітку 2022 року, коли наші партнери висловили сумніви щодо доцільності тих чи інших видів озброєнь та боєприпасів для фронту в Україні. Тоді у нас і виникла ідея створити на базі логістичного оперативний штаб, який би аналізував сплановані операції ЗСУ і, відповідно до стандартів НАТО, формував під них потребу», – написав Валерій Залужний.

Після трансформації штабу у Вісбадені Україна спільно з партнерами планувала операції проти Росії. Крім того, у штабі проводили воєнні ігри та формували потреби для ЗСУ, список яких передавали США та європейським країнам.

«Цей майданчик став чудовим механізмом взаємодії з нашими партнерами щодо майбутніх воєнних операцій та формування потреб під них», – підсумував Залужний.

Чи функціонує секретний штаб у Вісбадені наразі, Валерій Залужний не уточнив.

Зазначимо, у матеріалі NYT також йшлося про перебіг подій на фронті у 2022 році. Зокрема, видання розкрило деталі знищення російського крейсера «Москва» – кілька тогочасних посадовців військового командування США розповіли, що чиновники були обурені, що їх не попередили про атаку та дивувалися, звідки в України ракети для атаки.