Наслідки атаки балістичною ракетою на недіючу базу відпочинку

У ніч на вівторок, 8 квітня, російські окупанти атакували Харківську область балістичною ракетою. Ворожий снаряд влучив у будівлю недіючої бази відпочинку, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, удар припав на неробочу базу відпочинку селі Високий у Харківському районі. Для атаки росіяни застосували балістичну ракету «Іскандер-М».

«Внаслідок обстрілу виникло влучання в 4-поверхову будівлю. Отримали гостру реакцію на стрес три людини», – повідомив Синєгубов.

Про застосування балістичної ракети також повідомили у пресслужбі Повітряних Сил ЗСУ. За даними військовослужбовців, «Іскандер-М» окупанти випустили з території Курська.

Зазначимо, загалом за ніч росіяни випустили одну ракету та 46 ударних БпЛА типу Shahed й безпілотників-імітаторів. Дев’ять із них вдалося знищити мобільним вогневим групам та підрозділам РЕБ. Ще 31 дрон-імітатор локаційно втрачений без негативних наслідків.

Результати роботи ППО у ніч на 8 квітня

Руйнування вночі зафіксували не тільки на Харківщині, але й на Дніпропетровщині та Донеччині.

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли з артилерії житловий будинок у Херсоні, де перебувала вагітна жінка з однорічним сином. Вони опинилися під завалами – мати закрила дитину собою.