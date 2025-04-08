Російському пособнику загрожує довічне позбавлення волі

У Харкові судитимуть російського агента з Криму, який на замовлення окупантів планував вбивство голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, скоїв замах на голову Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка, застрелив військовослужбовця, а також здійснив низку диверсій в місті. 55-річного чоловіка затримали ще в жовтні 2024 року, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора у вівторок, 8 квітня.

За даними слідства, 55-річний уродженець кримського міста Євпаторія був неодноразово судимий та мав проблеми із законом. У 2015 році він виїхав із Криму в російський Бєлгород, де на нього вийшли російські спецслужби.

Чоловіку, який активно підтримував російську агресію та захоплювався російською ідеологією, запропонували виконувати вбивства та диверсії в Україні. У лютому 2024 року чоловік прибув до Харкова та виконав перше завдання окупантів – 5 березня він здійснив постріл у спину військовослужбовця біля однієї з багатоповерхівок, внаслідок чого той загинув.

Після скоєного фігурант за власною ініціативою здійснив підрив низки стратегічних будівель у Харкові.

«Вночі 26 березня агент привів у бойову готовність та кинув у бік адміністрації Шевченківського району ручну осколкову гранату М67, внаслідок спрацювання якої стався вибух. Згідно з висновком експертизи, матеріальна шкода сягнула майже 2,5 млн гривень. Згодом він фігурант прибув до підрозділу міжрайонної спеціалізованої травматологічної МСЕК у Харкові. Він прикріпив до вхідних дверей приміщення вибуховий пристрій», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Також зловмисник підпалив два військові автомобілі у місті.

За даними правоохоронців, серед завдань чоловіка також були вбивства українських посадовців. Зокрема, у жовтні 2024 року фігурант скоїв замах на вбивство голови військової адміністрації міста Дергачі Вячеслава Задоренка.

«Зробивши радіокерований вибуховий пристрій, він поїхав до міста Дергачі та заклав шляхом кріплення фіксуючим елементом у вигляді магніту вибухівку під кузов авто посадовця. На щастя, очільник МВА, побачивши вибухівку, оперативно звернувся до правоохоронних органів, врятувавши своє життя», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Чоловік також планував підірвати голову Харківської ОВА Олега Синєгубова, за вбивство якого окупанти пропонували 50 тис. доларів. Втім, фігурант відклав ліквідацію посадовця через те, що його вже розшукували правоохоронці.

Російського агента розшукали у жовтні 2024 року в електричці, коли той намагався втекти з Харкова. Його заарештували без права внесення застави та повідомили про підозру в низці злочинів. Йому загрожує довічне позбавлення волі.