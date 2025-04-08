Кількість соусу розраховували всередньому на 250 ліжкомісць

Тернопільська обласна лікарня купила 1900 кг соєвого соусу в приватного підприємця з Тернополя. Відповідну пряму закупівлю медустанова оголосила на Prozorro 18 березня. В лікарні зазначили ZAXID.NET, що соєвий соус закупили згідно з рекомендаціями їхнього лікаря-дієтолога й наказом Міноборони і щодня на кожного пацієнта виділяють по 25 мл цієї приправи.

Початкова вартість соєвого соусу, яку пропонувала обласна лікарня, становила понад 197 тис. грн. Документи на участь в закупівлі подали двоє підприємців – це місцевий бізнесмен Василь Яхван з пропозицією поставити соус за ціною 195 тис. грн та спеціалізоване підприємство з виробництва прянощів ТОВ «Козацький шлях» зі Львова з ціною у 105 тис. грн.

Пропозицію львівського підприємства керівництво Тернопільської обласної клінічної лікарні відхилило, пояснюючи це необґрунтовано низькою вартістю соєвого соусу. З переможцем Василем Яхваном 3 квітня медустанова уклала договір на постачання соєвого соусу.

За умовами закупівлі, підприємець до кінця 2025 року повинен поставити в лікарню 1900 кг соєвого соусу. В Тернопільській обласній клінічній лікарні в коментарі ZAXID.NET зазначили, що таку кількість соєвого соусу вони закупили згідно з одним із наказів Міністерства оборони, який регламентує харчування військовослужбовців в лікарнях.

«Нам дійсно необхідна така кількість соєвого соусу. В нас на лікуванні перебувають військові, яких ми теж харчуємо. При закупівлі соєвого соусу ми керувалися наказом Міністерства оборони України та рекомендаціями дієтлікаря. В документі, наскільки я знаю, є розписане харчування і потреби для пацієнтів. І згідно з цим, нам потрібно на військових, якщо я не помиляюся, по 25 мл на день на одну людину. Тому така кількість – 1900 кг була закуплена. Це річна потреба і це з розрахунку на 250 ліжкомісць», – розповіла ZAXID.NET відповідальна за закупівлю Тернопільської обллікарні Оксана Щур.

Наказ Міністерства оборони України щодо харчування військових в медустановах, про який згадала Оксана Щур, оприлюднений 17 квітня 2024 року. Згідно з цим документом внесли зміни до Каталогу необхідних продуктів для харчування пацієнтів-військовослужбовців. За визначеною нормою, яка затверджена також Кабміном, є список продуктів для приготування страв в медустановах. Однак там немає «соєвого соусу», а є вказані «соєві продукти» з розрахунку по 25 г на одну людину на добу.

Продукти за нормою № 5 при лікуванні військових

Нутриціологиня зі Львова Ольга Дорош зазначила ZAXID.NET, що це зовсім різні речі.

«Соєвий соус – це непоганий продукт, якщо він справді класний, а не лише барвники, вода і багато солі. Однак соєвий соус і соєві продукти – це зовсім різні речі! Соєві продукти – це тофу, це продукти, виготовлені з самої сої, які є корисні при споживанні», – зазначила Ольга Дорош.

Дієтологиня з Тернополя, діюча членкиня Української асоціації лікарів дієтологів та Міжнародної Британської асоціації лікарів дієтологів Галина Сеник зазначила, що соєвий соус вживати кожен день шкідливо. «Виходячи зі своїх знань та практики, я не знаю таких рекомендацій, де сказано, що людині на щоденній основі чи здоровій, чи хворій потрібен соєвий соус, тим більше в розмірі 25 мл. Адже це, як правило, глюкозно-фруктозний сироп. І навіть якщо соєвий соус розглядати як дійсно якісний, здоровий ферментований продукт, то те, що я бачила за свою практику на ринку – якісного соусу немає. Або ж за нього треба заплатити дуже дорого», – розповіла ZAXID.NET Галина Сеник. Окрім того, за словами лікарів, через велику кількість солі соєвий соус дає велике навантаження на нирки, серцево-судинну систему, а в більшості випадків продукти з надмірною кількістю солі хворим протипоказані.