Камерний оркестр Святого Христофора дасть єдиний концерт у Львові

У Львівському органному залі 11 квітня вперше виступить Камерний оркестр Святого Христофора з Литви. Ця подія відбудеться у межах Днів Вільнюса у Львові та стане красномовним жестом підтримки українців у часи повномасштабної війни з Росією.

Оркестр представить добірку творів сучасних литовських та українських композиторів. Програма вечора – емоційна і медитативна водночас, об’єднана спільною естетикою камерної, прозорої звучності та глибокого філософського підтексту. За словами диригента Модестаса Баркаускаса, мета заходу – «підтримати український народ у цій жорстокій війні».

Камерний оркестр Святого Христофора – один із найуніверсальніших і найпрофесійніших оркестрів Литви, відомий своєю мистецькою уявою та експериментальністю. Колектив під керівництвом Модестаса Баркаускаса є постійним учасником міжнародних фестивалів та виступав у таких престижних концертних залах, як Théâtre des Champs-Élysées у Парижі, Harpa в Рейк’явіку, Berwaldhallen у Стокгольмі, а також у королівських резиденціях та музеях Європи.

У лютому 1994 року талановиті молоді литовські музиканти з різних оркестрів Вільнюса зібралися на репетиціях нового колективу і провели свої перші концерти. У 1995 році вони взяли для назви ім’я святого Христофора – покровителя Вільнюса та заступника мандрівників.

Спочатку оркестр спеціалізувався на бароковій музиці. На той час у Литві було небагато ансамблів, які займалися виконанням творів цієї епохи. Але згодом колектив розширив свій репертуар, приділяючи особливу увагу музиці сучасних литовських композиторів.

Модестас Баркаускас зазначає, що оркестр Святого Христофора завжди був «хорошим другом композиторів», тому колективу присвячено численні твори: «Оркестр виконує багато сучасної музики, а також організовує конкурс композиторів, щоб заохотити створення нових творів спеціально для цього колективу».

У творчому доробку оркестру понад 30 прем’єр творів литовських авторів, а також співпраця зі світовими зірками класичної сцени.

Багато хто відзначає, що Камерний оркестр Святого Христофора виділяється серед інших колективів Литви особливою стилістичною універсальністю. Репертуар оркестру дуже гнучкий.

«Ми виконуємо музику в стилі бароко, класику, а також музику в кіно, джаз, поп-музику. Це те, що робить нас унікальними», – говорить диригент. Оркестр постійно співпрацює з відомими литовськими та зарубіжними колективами та солістами. На сайті колективу зазначено, що на своїх концертах у Вільнюсі оркестр Святого Христофора надає безкоштовні квитки біженцям з України.

Модестас Баркаускас – художній керівник і головний диригент камерного оркестру Святого Христофора. Здобув освіту хорового та симфонічного диригента. Диригував у Клайпедському державному музичному театрі, співпрацював із Литовським національним симфонічним оркестром, Литовським камерним оркестром, Симфонічним оркестром міста Каунас, Симфонічним оркестром Литовської академії музики і театру. Був визнаний найкращим молодим артистом Литви і нагороджений «Золотим сценічним хрестом». Здобув 3-тю премію на Міжнародному конкурсі диригентів імені Ґжегожа Фітельберга в Катовіце (Польща).

До Львова оркестр під керівництвом Модестаса Баркаускаса везе твори литовських класиків – Мікалоюса-Константинаса Чюрльоніса, Фаустаса Латєнаса, Альгірдаса Мартінайтіса, Відмантаса Бартуліса та Арвідаса Мальціса.

Окрім Чюрльоніса (1875-1911), всі інші є композиторами ХХ століття. Їхні твори у програмі охоплюють спектр від неоромантизму й мінімалізму («Світла пам’ять» Латєнаса, «Літун надії» Мальціса) до витонченого символізму («Райські птахи» Мартінайтіса) й іронічного постмодернізму (як у I like Schubert Бартуліса, що є алюзією на музику Шуберта), демонструючи різноманітність сучасної литовської музичної культури.

«Сучасна литовська музика дуже особлива та унікальна, кожен композитор має свій неповторний творчий стиль. У програмі нашого концерту я хотів підкреслити унікальність кожного твору, яку передає звучання струнного оркестру. “Райські птахи” Мартінайтіса звучать по-особливому, це ніби відображення дикої природи і свободи. Композиція Латєнаса – театралізована музична картина, присвячена пам’яті всіх померлих друзів. Твір Бартуліса I like Schubert також цікавий своїм спокоєм і мінімалізмом», – коментує Модестас Баркаускас.

Надзвичайно доречно та довершено в цій компанії виглядає український класик Валентин Сильвестров. У концерті прозвучить його «Тиха музика» – ліричний, глибоко медитативний твір, яскравий зразок його стилю «метамузики».

«Дуже люблю твори Сильвестрова. Я чув багато його симфонічної та вокальної музики, але камерні твори мене справді вразили», – зізнається диригент.

Подія відбудеться в межах Днів Вільнюса у Львові, що символізують культурний діалог та дружбу між містами-побратимами. Приїзд литовського колективу підтримує Посольство Литовської Республіки в Україні.