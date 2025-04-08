Російські окупанти провели курс для понад сотні дітей з окупованих Криму та Херсонщини

В окупованому Росією Криму загарбники нещодавно відкрили курси підготовки дітей до мобілізації. Про це пише Центр національного спротиву у вівторок, 8 квітня.

Так звана «Школа юних командирів» відбувалась в окупованому Бахчисараї. До курсу залучили 120 дітей з анексованого Криму та окупованої Херсонщини. За 10 днів підлітків навчали тактики, медичної підготовки, поводження зі зброєю та водіння.

«Під виглядом “освіти” – відкрите військове навчання неповнолітніх: нав’язування культу війни, підготовка до служби та знищення національної свідомості», – ідеться в повідомленні.

У ЦНС додають, що Бахчисарай, який раніше був центром культури кримських татар, нині став полігоном для зомбування дітей.

Проводячи так звані «військово-патріотичні» курси росіяни здійснюють вербування дітей, що є прямим порушенням міжнародного права та воєнним злочином.

Активісти Центру нацспротиву закликають мешканців окупованих територій не дозволяти втягувати своїх дітей у злочинну пропаганду та фейкові курси. Повідомити про організаторів та виконавців таких програм можна через анонімний чат-бот ЦНС.

Нагадаємо, російські вчителі, яких відрядили на окуповані території України, «перевиховують» місцевих дітей у дусі російської пропаганди, викорінюючи все українське.