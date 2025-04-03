Оксана Бухольцева (крайня справа) разом з російськими окупантами в Токмаку

У школи на окупованих українських територіях відряджають вчителів з Росії, зокрема з віддалених її регіонів. Російські педагоги своєю чергою намагаються «перевиховати» школярів, викорінюючи у них все українське. Про це повідомили в Центрі національного спротиву в четвер, 3 квітня.

«Їм (дітям – ред.) розповідають про “героїв СВО” та “українських нацистів”, залучають до діяльності для допомоги окупаційним військам та організовують гуртки навколо “побєдобєсія” та створення макетів ракет», – ідеться в повідомленні.

Активісти ЦНС розповідають про один із прикладів, коли директоркою школи №5 в окупованому Токмаку на Запоріжжі призначили бурятку Оксану Бухольцеву. До того вона рік викладала фізику в ліцеї в окупованому Донецьку.

Російські пропагандисти просувають ідею переїзду на роботу на окуповані українські території. Такі наративи ворог, серед іншого, поширює через брак вчителів чоловіків на окупованих територіях, адже їх російські загарбники мобілізували та кинули на війну як «гарматне м’ясо».

«Коли почалася СВО, то першою думкою в мене було, що там наші хлопці, наші учні. Потім дізналася, що в Донецьку мобілізували всіх учителів чоловіків, придатних до військової служби. А фізики здебільшого чоловіки, поїхала замінювати на певний час», – цитують бурятську вчительку Бухольцеву пропагандистські медіа.

Відомо, що курс окупантів з «перевиховання» українських дітей та повну колонізацію територій контролює найвище російське керівництво. Про це свідчить візит в окуповані райони Запоріжжя у березні уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової, яку Міжнародний трибунал обвинувачує разом з Путіним у воєнних злочинах за викрадення українських дітей з окупованих територій.

Щоб вчителі на окупованих територіях Донеччини та Запоріжжя викладали так, як потрібно Кремлю, їх відправляють на «підвищення кваліфікації» до Росії. Так, нещодавно групу вчителів з окупованого Маріуполя відправили на навчання до Санкт-Петербурга.

«У такий спосіб російська влада намагається, крім іншого, насадити російську освітню систему, переповнену пропагандою та історичними фейками, на окупованих українських територіях. Усі ці процеси демонструють, що вони є частиною системної політики Кремля, спрямованої на етноцид українців на окупованих територіях», – підсумовують активісти.