Як мінімум один з українців гратиме у підвфіналі найпрестижнішого єврокубка

У вівторок, 8 квітня, лондонський «Арсенал» на «Емірейтс Стедіум» в мехаж 1/4 фіналу Ліги чемпіонів прийматиме мадридський «Реал». Гра відбудеться у столиці Англії й розпочнеться о 22:00 за київським часом. Головним арбітром матчу стане боснієць Ірфан Пельто.

Команди по-різному крокували до чвертьфіналу. «Арсенал» в основному етапі Ліги чемпіонів набрав 19 очок і фінішував на третій сходинці турнірної таблиці, автоматично пробившись в 1/8 фіналу. Там команда Мікеля Артети за сумою двох матчів знищила нідерландський ПСВ (7:1, 2:2).

Своєю чергою «Реал» завершив основний етап на 11-му місці й змушений був пробиватись через сито кваліфікації. В 1/16 фіналу «вершкові» здолали «Манчестер Сіті» (3:1, 3:1), а в 1/8 фіналу лише в серії пенальті пройшли земляків з Атлетіко.

На жаль, у першому матчі не допоможе команді Карло Анчелотті Андрій Лунін – в українця виявилися проблеми з камбаловидним м'язом і він не потрапив навіть до заявки. Натомість непогані шанси вийти в основі має Олександр Зінченко – Артета дає шанс українцю в Лізі чемпіонів, компенсуючи таким чином брак ігрового часу в АПЛ.

Цікаво, що на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів команди раніше вже зустрічались. У 2006 році у Лондоні мінімально переміг «Арсенал», а друга гра завершилась внічию і до наступної стадії пройшли «каноніри».

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Арсенал». На перемогу британців дають 2,13, тоді як успіх «Реала» оцінюють у 3,55. Нічия котирується в 3,50. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,96, тоді як тотал менше 2,5 – 1,89.

Найбільше голів в «Арсенала» чекають від Букайо Сака (3,50) та Мікеля Меріно (4,10). В «Реалі» найбільше шансів відзначитись у Кіліана Мбаппе (3,00) та Вінісіуса Жуніора (4,10). Серед екзотичних варіантів – хет-трик Джуда Беллінгема (125,00).

Де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між «Арсеналом» та «Реалом»

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