Генеральний директор Першого ТМО Львова Олег Самчук

Генеральний директор Першого територіального медичного об’єднання (ТМО) Львова Олег Самчук оприлюднив на сайті НАЗК декларацію за 2024 рік, вказуючи 7,5 млн грн сімейних доходів.

Як вказано у декларації, у 2024 році Олег Самчук отримав 2,3 млн грн зарплати у Першому ТМО Львова, що на 200 тис. грн менше, ніж у 2023 році. Лікар також вказує 32 тис. грн зарплати від медичного університету. Дружина посадовця Уляна Самчук торік отримала значний дохід від підприємницької діяльності – 4,8 млн грн. Згідно з бізнес-пошуковою платформою YouControl, Уляна Самчук була ФОПом та займалась «оптовою торгівлею деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням». Уляна Самчук також працює у Першому ТМО та отримала 160 тис. грн зарплати, 25 тис. грн соцвиплат та 181 тис. грн від надання майна в оренду.

Щодо нерухомості, то у 2024 році Уляна Самчук стала одноосібною власницею магазину продовольчих товарів (124,9 м2) в Луцьку, раніше вона мала частку цього майна. Гендиректор ТМО із дружиною має низку нерухомості на Волині, може користуватись двома ділянками та житловим будинком у Брюховичах (215 м2), Уляна Самчук також декларує квартиру та гараж у Львові.

У 2023 році Олег Самчук придбав авто Toyota Camry (2020 року випуску) за 820 тис. грн, а також може користуватись Toyota Highlander (2021 року випуску).

Нагадаємо, що у лютому 2020 року Олег Самчук очолив львівську лікарню швидкої допомоги, до цього він очолював Ковельську районну лікарню, яка відома в Україні успішними пересадками серця. Олег Самчук запустив трансплантацію органів у Львові та доклався до запуску аеромедичної евакуації.

Після кадрових змін львівські трансплантологи вперше провели пересадку печінки та вперше в Україні львів'яни прооперували дитину з допомогою робота. У 2021 році Олег Самчук увійшов до сотні найвпливовіших людей України за версією «Фокус». У 2022 році Олег Самчук очолив Перше ТМО Львова, до цього він був в.о. керівника ТМО.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.