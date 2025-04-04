Орест Саламаха пройшов у ВР від партії «Слуга народу»

Народний депутат Орест Саламаха подав до НАЗК декларацію про доходи за 2024 рік. Дружина нардепа стала власницею нової нерухомості під Львовом, авто та будівельної фірми.

Як вказано у декларації, у 2024 році Орест Саламаха отримав 705 тис. грн зарплати у Верховній Раді та 14 тис. грн страхових виплат. Дружина депутата Анна Саламаха декларує мільйон гривень від підприємницької діяльності та подарований Світланою Дорош житловий будинок із ділянкою у Сокільниках за 4 млн грн.

У 2024 році Анна Саламаха стала власницею трьох земельних ділянок та будинку (180,4 м2) у Сокільниках, ще одну ділянку у Сокільниках отримав Орест Саламаха, також нардеп вказує незавершене будівництво апартаментів (37,5 м2) у Львові. Варто зазначити, що у 2023 році Анна Саламаха теж декларувала три нові ділянки у Сокільниках, а також у неї був житловий будинок у прильвівському селі (407 м2), які у декларації за 2024 рік не вказані.

Дружина нардепа у 2024 році також стала власницею авто BMW X5 (2020 року випуску), яким користується Орест Саламаха, а також стала співзасновницею будівельної фірми «Монс Девелопмент», яку відкрили у Сокільниках у 2024 році – у Анни Саламахи 90% статутного капіталу, вартість частки становить 15,3 млн грн, ще 10% має Ірина Дорош.

Нагадаємо, що під час балотування до Верховної Ради Орест Саламаха був директором ТзОВ «Буд Інвест Ком», власницею якого на той час була його дружина. Компанія відома своїм будівництвом ЖК «Південний» у Сокільниках. Орест Саламаха пройшов у ВР від партії «Слуга народу». У 2022 році Орест Саламаха голосував за скандальну реформу містобудування, також нардеп заснув у Верховній Раді під час розгляду питання про азартні ігри.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.