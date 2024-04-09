Народний депутат Орест Саламаха входить до фракції «Слуга народу»,

Народний депутат Орест Саламаха, який входить до фракції «Слуга народу», оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Подружжя продало два авто та задекларувало понад 6 млн грн доходу.

Як вказано у електронній декларації нардепа із Львівщини, Орест Саламаха отримав 483 тис. грн зарплати у Верховній Раді та 2 млн грн за відчуження рухомого майна. Дохід дружини нардепа Анни Саламахи становить 3,8 млн грн – 2,6 млн грн від продажу авто та 1,1 млн грн доходу від підприємницької діяльності. Порівнюючи декларації за 2022 та 2023 роки, можна помітити, що Орест Саламаха продав авто Audi E-Tron (2019 року випуску), а його дружина – BMW X5 (2019 року випуску).

Автопарк подружжя складається із авто Kia Magentis (2009 року випуску), мотоцикла Harley-Davidson XL 883 (2014 року випуску), також Анна Саламаха задекларувала баштовий кран Liebherr, який придбала у 2022 році, а Орест Саламаха із 2022 року користується авто BMW X5 (2020 року випуску).

Анна Саламаха має нерухомість у Сокільниках: житловий будинок (407 м2), три нежитлових приміщення (323 м2, 205 м2 та 84,9 м2) та чотири земельні ділянки (три придбані у 2023 році). У власності жінки є ще дві земельні ділянки у селі Карачинів під Львовом (по 0,2 га), земельна ділянка у селі Терло біля кордону з Польщею (0,25 га), квартира у Львові (65,7 м2), вона також є співвласницею житлового будинку в Іспанії (148,4 м2). Орест Саламаха має у власності житловий будинок у Сокільниках (247 м2) та земельну ділянку (501 м2). Житло у Києві він орендує.

Заощадження подружжя зберігає переважно готівкою: 375 тис. доларів, 210 тис. євро, понад 650 тис. грн, ще близько 400 тис. грн є на їхніх банківських рахунках.

Нагадаємо, що під час балотування до Верховної Ради Орест Саламаха був директором ТзОВ «Буд Інвест Ком», власницею якого на той час була його дружина. Компанія відома своїм будівництвом ЖК «Південний» у Сокільниках. У 2022 році Орест Саламаха голосував за скандальну реформу містобудування, також нардеп заснув у Верховній Раді під час розгляду питання про азартні ігри.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки. Наприклад, дружина керівника Львівської митниці у 2023 році стала співвласницею земельної ділянки біля Буковелю вартістю всього 7300 грн, а дружина головного патрульного Львівщини придбала авто Toyota Prius (2018 року) за 5000 грн.