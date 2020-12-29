У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги впродовж однієї доби пересадили серце, нирки і печінку чотирьом різним реципієнтам

У неділю, 27 грудня, у львівській Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги бригади львівських і київських фахівців провели відразу чотири трансплантації органів: серця, двох нирок і печінки. Донором органів стала 47-річна львів’янка, що померла від крововиливу у мозок, а реципієнтами стали люди з різних областей України, для яких єдиною надією на подальше життя була трансплантація, повідомив директор лікарні Олег Самчук.

Від минулої неділі Львів став другим містом в Україні, де проводять трансплантацію печінки. До цього пересадку печінки від донорів, що померли, проводили лише у київському Національному інституті хірургії та трансплантології імені О. Шалімова. Цього року там провели три посмертні пересадки і четверту зробили у Львові.

Донором для чотирьох реципієнтів стала 47-річна львів’янка, яка померла від крововиливу в мозок. У неї розірвалася аневризма. Після того, як лікарі констатували смерть мозку, мама, брат і син дали згоду на донорство.

Печінку пересадили 39-річній жінці із Житомира, у якої діагностували цироз печінки. Врятувати хвору могла лише трансплантація.

Для трансплантації печінки до Львова прибула команда фахівців з Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.Шалімова на чолі з Олександром Гриненком. Пересадку печінки проводили спільно київські і львівські спеціалісти. Операція тривала 11 годин.

«Серце отримав 45-річний одесит. Після інфаркту його власний орган не міг виконувати свою функцію. Традиційно на цю операцію до нас приїхала команда Інституту серця на чолі з Борисом Тодуровим та Гаврилом Ковтуном. Трансплантацію виконували спільно з завідувачем відділення кардіохірургії та трансплантації серця Романом Домашичем», – повідомив Олег Самчук.

Реципієнтами нирок стали жителі Тернопільщини – 35-річна жінка і 47-річний чоловік. Трансплантацію проводили спільно львівські і київські фахівці.

В операційній під час трансплантації органів

За словами Олега Самчука, під час трансплантації органів дуже добре спрацювала команда відділення анестезіології та інтенсивної терапії під керівництвом Наталії Матолінець, яка констатувала смерть мозку, а також анестезіологи Христина Орлинська, Рома Гайдук та Юрій Якимович, які забезпечили введення наркозу. Для проведення трансплантацій вони проходили навчання в турецькій клініці Acibadem.

«Це тільки початок. У Львові ми будемо об’єдувати лікарів не тільки з України, а й Європи та світу. Наша лікарня відкрита для усіх, хто хоче розвивати медицину», – написав Олег Самчук.