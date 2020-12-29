Перед трансплантацією львівські медики віддають останню шану донорці органів – за кілька годин її серце, печінку і нирки пересадять чотирьом різним реципієнтам. 47-річна львів’янка померла від крововиливу у мозок і її близькі дозволили використати її органи для трансплантації. Коридор пошани є виразом скорботи і глибокої поваги до рішення пожертвувати органи іншим людям

відео Ірини Заславець