У курортному селищі Славсько на Львівщині 26 березня депутати селищної ради скликали позачергову сесію й відправили у відставку голову ОТГ Володимира Бегу. Це сталось напередодні його звіту перед громадою. Сам Бега називає це захопленням влади й говорить, що формальних причин для відсторонення не було. Майже через два тижні, 6 квітня, вже колишній голова виступив на зборах громади у центрі Славського, де 277 людей ініціювали відсторонення 20 депутатів, які й відправили його у відставку.

ZAXID.NET розповідає, якими були збори громади у Славському та за яких умов депутати таки можуть втратити свої мандати.

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За пів години до народних зборів площу перед народним домом Славського розчищають лопатами від снігу. Збори відбудуться просто неба, оскільки в народному домі ремонт. Щохвилини на площу підходять люди. Вони тиснуть руки Володимиру Безі, який заклопотаний підготовкою до зборів. Усунутого голову учасники зібрання шанобливо називають по батькові – Володимир Миронович. П’ять років тому, у листопаді 2020 року, новостворена громада віддала за нього 4240 голосів (61,68%). Тепер Володимир Бега намагається повернути собі посаду.

На вулиці розставляють кілька дерев'яних столів та крісла, налаштовують колонки й перевіряють мікрофон.

«Ставайте в чергу на підписи», – гукає одна з жінок.

Мешканці Славської ОТГ збираються на засідання. Фото ZAXID.NET

Організатори зборів реєструють присутніх. На площу підходить поліцейський. На запитання, чи охоронятиме людей від провокацій, він каже: «Та ніяких провокацій не буде, всі чемні».

«Хто ще не зареєструвався? Підходьте-підходьте? Треба швидше, бо всі померзнуть», – говорить у мікрофон жінка.

Люди стоять групками й обговорюють відсторонення голови. Хтось вигукує: «Ніякі бізнесмени керувати громадою не мають!».

Одна з жінок емоційно доводить іншій: «Бізнес і політику треба розділити. То так само як церква й політика. Яке відношення вони мають одне до одного?».

Реєстрація, яка тривала майже годину, завершилася – участь у голосуванні братимуть 278 людей. Організатори зборів просять усіх ставати півколом навпроти народного дому. Збори починають хвилиною мовчання за загиблими на війні та молитвою.

Координаторка зборів Іванна Русин, яка називає себе мешканкою і виборцем Славської територіальної громади, пропонує обговорити мету події. Вона зачитує ім'я та прізвище кожного депутата, якого громада хоче відсторонити. Ось повний список:

Василь Білинець з об'єднання «Самопоміч»;

Ярослав Блистів зі «Слуги народу»;

Роман Бурак з політичної партії «Патріот»;

Іван Винник зі «Свободи»;

Олег Даниляк зі «Слуги народу»;

Володимир Дребот з «Європейської солідарності»;

Оксана Зенинець зі «Слуги народу»;

Ігор Іванищів з «Європейської солідарності»;

Остап Ковальчук з партії «Голос»;

Сергій Кокоць зі «Слуги народу»;

Лідія Левкович з «Батьківщини»;

Володимир Луцик з «Української галицької партії»;

Ярослав Малюк з об'єднання «Самопоміч»;

Петро Микитин з партії «Патріот»;

Богдан Мичко з партії «Патріот»;

Віталій Павлов з партії «За майбутнє»;

Василь Сазанський з партії «За майбутнє»;

Руслан Сазанський з партії «За майбутнє»;

Іван Тимоцко з партії «Патріот»;

Олег Ферина з партії «Батьківщина».

Іванна Русин, яку обрали головою зборів. Фото ZAXID.NET

Саме ці 20 депутатів із 23 присутніх на позачерговій сесії Славської селищної ради висловили недовіру Володимиру Безі через «недотримання вимог чинного законодавства та положень Регламенту Славської селищної ради, що негативно вплинуло на належне функціонування органу місцевого самоврядування». Представники громади, які прийшли на збори, обурюються, що депутати не погодили зі своїми виборцями, що відправляють голову у відставку.

«Мета наших зборів – це обговорити питання ініціювання відкликання депутатів Славської селищної ради Стрийського району. Підставою для відкликання вважаємо невиконання депутатом без поважних причин обов'язків місцевої ради у виборчому окрузі, ігнорування депутатами обов'язків перед виборцями та відсутність робочих зустрічей і з ними. Депутати зобов'язані регулярно звітувати перед виборцями», – каже у мікрофон Іванна Русин і перелічує закони.

Вона закликає представників громади підходити до мікрофона й висловлювати свою думку. Іванна Русин запитує, чи є на зборах хтось із депутатів.

З натовпу лунає голос чоловіка, який прийняв зігріваючі напої: «А депутат Арєф'єв є?». Чоловік рішуче прямує до мікрофона, але його швидко відводять.

«Депутат Ареф'єв тут! Я так розумію, що то буде приватна розмова й вам дадуть відповідь на ваше запитання. То що? Ніхто з депутатів не хоче висловити свою позицію, чому ухвалили таке рішення? Чому з громадою ніхто не радився? Чому ніхто не звітує перед громадою? Якщо депутатів немає, то, можливо, хтось з мешканців має зауваження і пропозиції?», – запитує Іванна Русин.

Збори громади у Славському 6 квітня. Фото ZAXID.NET

Опоненти відстороненого Володимира Беги на збори не прийшли. З натовпу виходить сивий чоловік. «Ситуація, яка зараз склалася, це не просто… Це промосковська ситуація. Ми знаємо, що вся ота компанія, яка оголосила недовіру, то чисто проросійська компанія. Я можу це казати відкрито», – каже чоловік.

Один з присутніх вигукує: «Та давайте по суті говорити!».

«Так це і є по суті, – обурюється промовець, – Ті депутати, які голосували за недовіру, вони в когось з вас питалися? Чому вони за вас вирішують? Це є промосковська банда».

Мешканець Славської ОТГ, який першим виступив на зборах. Фото ZAXID.NET

Лунають оплески. Далі мікрофон до рук бере Оксана Ареф'єва, яку представляють як активістку та засновницю художньої галереї «Максим».

«На останніх виборах ми на ентузіазмі йшли вибирали собі голову. Кожен з нас твердо знає, чого він голосував за Володимира Мироновича і за що він його вибирав. Я думаю, що розчарувань у ньому немає. Але знайшлось 20 людей, які чомусь вирішили за 62% громадян нашої ОТГ. Перекреслили нашу думку й без жодних зібрань вирішили. Ми живемо в XXl століття, а в нас відбуваються події наче з XlX століття. Дуже хотілося б, щоб депутати вийшли сюди й сказали, за що», – говорить Оксана Ареф'єва й перелічує заслуги Володимира Беги.

Вона каже, що депутати зробили «ганебний вчинок на всю Україну». Ареф'єва закликає депутатів «покаятися» і зізнатися, якщо їх примушували відсторонити голову.

Перед тим, як громада почне процедуру з висловлення недовіри депутатам, слово бере вже колишній голова Володимир Бега. Він обурюється і каже, що депутати висловили недовіру без включення питання до порядку денного, без профільних комісій та громадських слухань.

Володимир Бега 6 квітня у Славському. Фото ZAXID.NET

«Це було зроблено абсолютно таємною історією. Чого боялися ці депутати? Бо не було вагомих причин сказати, які претензії є до голови. Все зробили тихо і підступно. Так, я маю гріх перед громадою, бо я в 2020 році завів ту людину, сподіваючись, що це буде такий тандем і рухатимемось в правильному напрямку. Це моя велика помилка, я прошу за це вибачення. Це представник бізнесу, є конфлікт інтересів. Не може в Славській селищній раді виконувати обов'язки голови людина, яка безпосередньо має стосунок до бізнес-структур і є в родинних зв'язках з Василем Даниляком. Це та компанія, яка збирається розбудувати великий правильний курорт», – каже Володимир Бега про Олега Даниляка, який ініціював його відсторонення.

Зазначимо, що Бега говорить, про будівництво масштабного гірськолижного курорту у Славському, яке у жовтні 2024 року розпочала компанія ОККО. ZAXID.NET розповідав, що Олег Даниляк є рідним братом Василя Даниляка – співзасновника ТОВ «Славскі». Саме ця компанія, яка входить до орбіти холдингу «Галнафтогаз» Віталія Антонова, викупила землі під будівництво курорту. До слова, холдинг OKKO не реагує на звинувачення Володимира Беги.

«Коли 20 депутатів в один момент не ставлять ніяких питань, не роблять громадських слухань… Сім років пропрацювавши разом в громаді, бо це моя друга каденція, отаке роблять, то щось ту нечисте», – каже Бега.

Чоловік з натовпу вигукує: «То треба було більш заплатити їм!». Люди сміються. Бега завершує виступ. Тепер з натовпу лунає вигук: «Банду геть!», після якого починаються аплодисменти.

Збори у Славському 6 квітня. Фото ZAXID.NET

«Володимире Мироновичу, ви дуже лояльні до депутатів, бо деякі присутні тут люди налаштовані особисто знімати їх, не чекаючи на відкликання депутатського мандату, тому перейдемо до нашого порядку денного», – говорить Іванна Русин.

Вона розповідає, що треба обрати голову й секретаря зборів, щоб збори були чинними. Присутні одразу запропонували обрати головою зборів саму ж Іванну Русин, а секретарем – Людмилу Ставицьку.

«Подумаймо, як рахувати наші голоси. Добре, пропоную таким чином: у нас є реєстраційні листки й всі ті люди, які зареєстровані, можемо вважати… Якщо хтось буде проти, то рахуватимемо, скільки проти. Якщо всі за, то вважатимемо, що всі зареєстровані за», – пропонує Іванна Русин.

Присутні на зборах підтримують пропозицію. Далі Іванна Русин зачитує інформацію щодо кожного депутата: «За? Проти? Утримались?». Люди підіймають руки, коли звучить «за». Через холод і снігопад хтось запитує, чи можна одразу проголосувати проти всіх. Коли черга доходить до голосування за відкликання депутатки Оксани Зенинець, кілька жінок починають протестувати.

«Залишити Оксану Михайлівну! Ми її любимо й поважаємо!», – гукають жінки.

Оксана Зенинець працює головною лікаркою у Славській міській лікарні. Іванна Русин запевняє, що не йдеться про її відсторонення від посади, а про відкликання її депутатського мандату.

Голосування проти депутатів. Фото ZAXID.NET

З усіх присутніх на зборах «утрималась» лише одна людина – під час голосування за відкликання депутата від «Слуги народу» Остапа Ковальчука. Після цього громада вибрала 16 членів ініціативної групи та одного координатора, які представляють різні населенні пункти. Впродовж наступних днів вони збиратимуть підписи за відкликання депутатів.

Після завершення зборів слово знову бере Володимир Бега. «Я б хотів наголосити, що Олег Даниляк, який тиждень з копійками виконує обов'язки голови вже включився у вибори. Напевно йому відома дата. Скажіть, чи є серед присутніх директори шкіл? Скільки у нас вчителів на зустрічі?», – запитує Бега.

Кілька жінок та чоловіків піднімають руки.

«Це ті вчителі, які мають яйця! Дякую, що ви прийшли», – говорить Бега.

Ще один чоловік, який стоїть на балконі народного дому вигукує, що він також вчитель. Лунає сміх. Бега каже, що цей вчитель теж має яйця.

«Але це було б смішно, якби не було сумно. Більшість вчителів перебувають під адміністративним тиском. Керівниця освіти Ольга Кореневич проводила зустрічі, де рекомендувала не ходити на такі зустрічі. Це сумна історія, так не повинно бути», – сказав Володимир Бега.

Збори відбулися на площі перед народним домом. Фото ZAXID.NET

Люди швидко залишають площу. Кілька учасників зборів, до яких за коментарями звернувся ZAXID.NET, кажуть, що не хочуть публічно говорити, бо переймаються за свою роботу або просто «не вміють добре говорити».

Володимир з Тухлі каже, що прийшов на збори «за правду і справедливість».

«Що це за депутати, яких не було ні в одному селі? Вони нічим не інтересуються. Я їх навіть на очі не видів. Звичайно, що я підтримую селищного голову. Його можна зустріти в кожному селі, є ремонти доріг, шкіл. То великий плюс. І в міру своїх можливостей, він багато робить. Мені подобається, що він помагає військовим і їздить на Схід», – говорить Володимир.

Справді, з приходом у Славсько паливного гіганта ОККО з 2017 року доходи місцевого бюджету зросли – з 2018 до 2024 року компанія сплатила до місцевого бюджету 1,03 млрд грн податків. Це понад 60% податків із зарплат 15 тисяч працівників і становить приблизно 70−80% річного бюджету громади. У територіальній громаді почали інвестувати в освіту, спорт, медицину та інфраструктуру.

Галина зі Славського каже, що про відсторонення голови дізналася з соцмереж. За її словами, тепер у селищній раді тепер працюють «підставні люди».

«Депутати не звітують, не приходять на свої вулиці. Ніхто не написав жодного допису, вони не виходять до людей. Нам нічого не пояснили. Голова мені подобається, бо він господар в селі. Єдиний голова, який щось зробив для села за всі роки, де можна набережної. Тут видно, що гроші вкладаються в ОТГ», – каже Галина.

Подруга Галини Марія говорить, що у Славському є багато людей, які хотіли б прийти на збори. Однак, за словами жінки, «не йдуть, бо їм або пригрозили або забагато заплатили».

«Це відсторонення готувалося вже рік. У раді сидять депутати по кілька скликань. Їх обирали не люди, а партія. Та афера московського типу є роками й вони крутять її далі. А тут прийшов такий голова й не дає їм це крутити. Я думаю, що справа вже в земельних ділянках й ресурсах. Ми не проти, щоб був курорт. Ми проти, що знімають господаря села. Нема вагомих причин, щоб він йшов. Сьогодні на зборах були родичі депутатів, які голосували "за" відсторонення», – каже Марія.

Що далі. Пояснення юриста

Збори, на яких ініціювали відкликання депутатів, були лише першим кроком. Правовий радник Громадянської мережі «ОПОРА», яка займається громадським контролем у сфері виборів, Павло Романюк у коментарі ZAXID.NET зазначив, що випадки відкликання депутатів в Україні вже траплялися. За його словами, якщо йдеться про відкликання більшості депутатського складу, це може суттєво вплинути на функціонування місцевої ради та суспільно-політичне життя в громаді.

Павло Романюк розповів, що для ініціювання процедури відкликання депутата місцевої ради необхідно провести збори виборців відповідного виборчого округу, на яких мають бути присутні щонайменше 30 осіб.

«Про створення відповідної ініціативної групи протягом трьох днів повідомляється територіальна виборча комісія (ТВК), після чого (на наступний день) має розпочатися наступний етап - збір підписів, на який за законом є десять днів для цього конкретного випадку», – пояснює Павло Романюк.

Мешканці Славської ОТГ у визначені терміни мають зібрати підписи. Фото ZAXID.NET

Юрист зазначає, що для відкликання депутата, обраного у єдиному багатомандатному виборчому окрузі, має бути зібрана така кількість підписів, яка є більшою за виборчу квоту – тобто кількість голосів, достатню для отримання одного мандата, визначену за результатами відповідних виборів згідно з Виборчим кодексом України.

«У протоколі про результати виборів Славської селищної ради 2020 року йдеться, що виборча квота становить 316 голосів. Відповідно, для відкликання депутата потрібно зібрати не менше ніж 317 підписів», – зазначив Павло Романюк.

Він додає, що після отримання підписних листів ТВК має у десятиденний строк ухвалити відповідне рішення. У процесі перевірки комісія може залучати поліцію для сприяння у встановленні достовірності даних.

«Якщо при ініціюванні відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою дотримаються вимог статей 38-40 Закону "Про статус депутатів місцевих рад", оформлені належним чином підписні листи та зібрано необхідну кількість підписів виборців, у цьому випадку ТВК ухвалює рішення про звернення до політичної партії, від місцевої організації якої обрано відповідного депутата, щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою. Остаточне рішення про відкликання або відмову приймає вищий керівний орган відповідної політичної партії», – сказав юрист.

Щодо відсторонення селищного голови, то, як пояснює Павло Романюк, місцева рада може зробити це виключно на пленарних засіданнях.

«Щоб коментувати це рішення, як юристу мені треба побачити, які формулювання є у документі. Якщо селищний голова порушив закони й не виконує свої повноваження, то цей факт має бути встановлений рішенням суду. Селищна рада не є органом, який встановлює такі факти», – додав Павло Романюк.