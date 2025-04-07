Доступні записи пісень з різних районів Львівщини та з Лемківщини

Працівники Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» оцифрували записи народних пісень, які впродовж багаторічної практики збирали студенти Дрогобицького педуніверситету. Оцифрований матеріал викладають на сайт, там можна буде послухати фольклор Львівщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини, Закарпаття, Волині та Лемківщини.

Пісні записували від старожилів з різних регіонів. Серед них – колекція народних, колискових, обрядових, стрілецьких пісень, колядок, щедрівок і веснянок. Загалом ці напрацювання зберігаються на сотнях аудіокасет, поки що завершився перший етап оцифрування.

«Передала цю безцінну колекцію пані Надія Яцків, дружина Ореста Яцківа – багаторічного викладача музично-педагогічного факультету ДДПУ. Він, як справжній цінитель та зберігач народного українського мистецтва Бойківщини, Лемківщини, Гуцульщини, ініціював серед своїх студентів практику запису фольклорних цікавинок своєї місцевості. Ця колекція – неймовірне джерело для дослідження фольклористів та музикознавців», – наголосили у заповіднику.

Переслухати записи можна на сайті Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі».